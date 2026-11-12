Израильский авиаудар по зданию больницы «Насер» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа унес как минимум шесть жизней и ранил еще 20 человек. Об этом Cyprus Mail сообщает со ссылкой на представителя службы гражданской обороны Газы Махмуда Басаля. Медики идентифицировали одного из погибших как хирурга Резика Абуширу.

Повреждено хирургическое отделение

По словам Басаля, удар пришелся по хирургическому отделению больницы и вызвал значительные разрушения. На видео Reuters из медучреждения видны обломки и мебель в помещениях, поврежденные потолки и провода.

Раненых переносили по коридорам на носилках или помогали им пройти через завалы. Возле здания работали спасатели, из больницы также выносили тела погибших. Представитель ХАМАС осудил удар, назвав его военным преступлением.

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Позиция израильской армии

Израильские военные заявили, что целью удара был высокопоставленный боевик ХАМАС и другие участники вооруженного крыла группировки, которые, по их словам, действовали на территории больницы. Армия Израиля также обвинила ХАМАС в использовании больничного комплекса в качестве командного центра, места хранения оружия, наблюдательных пунктов и укрытия для бойцов.

Reuters не смог независимо проверить эти утверждения израильской стороны. Израиль заявляет, что ХАМАС пытается перегруппироваться и восстановить свой арсенал, тогда как группировка утверждает, что соблюдает годичное прекращение огня, и обвиняет Израиль в попытке сорвать договоренность.

Данные о потерях

По данным органов здравоохранения Газы, после заключения соглашения о прекращении огня в результате израильских атак погибли как минимум 1 600 палестинцев. Израиль сообщил о гибели четырех военнослужащих. По подсчетам органов здравоохранения Газы, с начала израильской операции в октябре 2023 года погибли более 74 тысяч человек. Израиль начал наступление после атаки боевиков ХАМАС на юг страны, в результате которой, по его данным, погибли около 1 200 человек.

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