На оккупированном Западном берегу реки Иордан, возле Дженина, израильский военный джип переехал двух палестинцев. Оба мужчины получили переломы стоп, один из них также получил травму головы, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Медики доставили пострадавших в больницу после инцидента к востоку от Дженина. Палестинское агентство Wafa сообщило, что мужчины ехали на мотоцикле, когда в них врезалось транспортное средство.

Задержания возле Вифлеема

Возле деревни Аль-Валаджа в губернаторстве Вифлеем израильские военные задержали палестинских работников и жестоко избили их перед освобождением, сообщило Wafa.

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В Турмус-Айе, к северо-востоку от Рамаллы, вооруженные израильские поселенцы напали на палестинский дом. Позже израильские силы провели рейд в городе, применили слезоточивый газ возле свадебного зала и задержали нескольких молодых мужчин. По данным Wafa, впоследствии всех, кроме одного, отпустили.

Поврежденное имущество и снос домов

В Рас-эль-Ахмаре к юго-востоку от Тубаса четверо израильских поселенцев на вездеходе повредили системы солнечного электроснабжения, заявил местный чиновник по мониторингу поселений Мутаз Бишарат. По его словам, они также разорвали тенты, которыми были накрыты палатки и временные укрытия семей, перемещенных из этой местности.

В Восточном Иерусалиме израильские власти заставили две палестинские семьи снести собственные дома, сославшись на строительство без разрешений, сообщило губернаторство Иерусалима. По данным Anadolu Agency, на оккупированном Западном берегу в последнее время усилились рейды израильской армии и насилие со стороны поселенцев.

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