Израильского полицейского обвиняют в сексуальных правонарушениях — Jerusalem Post

В Израиле полицейскому со станции Бейт-Шеан Рони Оведу предъявили обвинения в непристойных действиях без согласия и сексуальных домогательствах в отношении двух коллег во время патрулирования. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на Департамент расследований в отношении полицейских при Министерстве юстиции Израиля.

Эпизод во время ночного патрулирования

Один из эпизодов, согласно обвинительному заключению, произошел в апреле 2025 года во время совместного ночного патрулирования. Следствие утверждает, что Овед остановил служебный автомобиль в роще возле Бейт-Шеана и начал делать комментарии сексуального характера о теле коллеги. Позже он, по версии прокуроров, касался ее рук и ног, а затем — половых органов поверх одежды. Женщина пыталась прикрыться руками, чтобы избежать дальнейших прикосновений.

После этого полицейский якобы отвез коллегу на другую смотровую площадку, где продолжил расспрашивать ее о сексуальной жизни и описывать сексуальные действия. Когда они вышли из автомобиля, Овед, как указано в обвинительном заключении, прижался к ней сзади, обнял и поцеловал в шею. Коллега отвела его руки, вернулась в патрульный автомобиль и попросила отвезти ее в участок.

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Другие обвинения

Второй пункт обвинения касается событий, произошедших примерно между августом и октябрем 2023 года. По данным прокуратуры, во время совместных патрулирований Овед отвозил другую сотрудницу полиции в отдаленные места и задавал ей подробные вопросы о сексуальных предпочтениях и привычках, одновременно рассказывая о собственных. Женщина просила его прекратить или отказывалась поддерживать такие разговоры. Этот эпизод квалифицировали как неоднократные сексуальные домогательства.

Об обвинениях сообщил Департамент расследований в отношении полицейских, известный в Израиле под аббревиатурой Mahash. В сентябре Высокий суд справедливости Израиля временно приостановил действие отдельных положений закона о реформировании структуры этого органа, в том числе правил назначения должностных лиц, на время рассмотрения соответствующих исков.

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