Израильскую семью с ребенком спасли в Вифлееме — Jerusalem Post

В Вифлееме на Западном берегу реки Иордан израильскую пару в возрасте 41 и 34 лет и их годовалого сына эвакуировали после того, как они случайно въехали в зону A. Семью обнаружили возле отеля и передали израильским силам безопасности.

Обращение за помощью

Как сообщает Jerusalem Post, инцидент произошел вечером в четверг. Около 20:25 отец позвонил на экстренную линию полиции и сообщил, что случайно въехал в зону A вместе с группой туристов.

К поисковой операции привлекли полицию израильского округа Иудея и Самария, Совместную дирекцию координации и сотрудничества, представителей координационных служб Армии обороны Израиля и палестинскую полицию. Палестинские полицейские позже нашли мужчину возле отеля, где он находился вместе с партнершей и годоваловым сыном.

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Допрос после эвакуации

После координации между службами семью передали сотрудникам полицейского участка Эцион и представителям координационных служб Армии обороны Израиля. По данным издания, все трое не пострадали.

Родителей допросили в участке Эцион по подозрению во въезде в запрещенную зону. После допроса их отпустили с ограничительными условиями.

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