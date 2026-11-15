В Китае на видео государственного телеканала CCTV истребитель J-10C заметили с ракетой класса «воздух — поверхность», которая, вероятно, является китайской модификацией Х-29Т российского происхождения. Боеприпас был размещен под самолетом во время взлета, сообщает South China Morning Post.

CCTV опубликовал видео в социальных сетях в среду. На ракету обратили внимание китайские военные блогеры. Модифицированный вариант этого боеприпаса ранее видели на истребителе-бомбардировщике JH-7A несколько лет назад, а также на истребителе J-16 в мае.

Вероятно обновленная система наведения

Согласно китайским сообщениям в социальных сетях, ракета на J-10C может иметь обновленную инфракрасную головку самонаведения с формированием изображения вместо оригинальной российской версии. В то же время South China Morning Post не смог независимо проверить детали этой модификации.

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Масса Х-29Т составляет около 685 кг, а ее бронебойно-фугасная боевая часть весит 320 кг. Ракету разработали для точных тактических ударов по укрепленным целям, включая бункеры, мосты, взлетно-посадочные полосы и надводные корабли, на расстоянии от 10 до 30 км.

Вооружение J-10C

Истребитель J-10 разработала Chengdu Aircraft Corporation. Это одномоторный многоцелевой самолет среднего класса, а семейство J-10 является самым многочисленным среди истребителей Народно-освободительной армии Китая: на вооружении находится около 600 самолетов.

До появления модифицированной Х-29Т основным средством поражения наземных целей с двигателем для J-10C называли крылатую ракету KD-88 с заявленной дальностью более 200 км. Ее дальность позволяет наносить удары без входа в воздушное пространство с мощной противовоздушной обороной, однако стоимость одного пуска значительно выше, чем у Х-29 с ракетным двигателем. Истребитель также может нести ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — корабль».

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