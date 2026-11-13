Jaguar Land Rover понесла квартальный убыток в £451 млн — The Guardian

В Великобритании Jaguar Land Rover (JLR) зафиксировала квартальный убыток в размере £451 млн после расходов, связанных с сокращением 4 000 рабочих мест. Выручка автопроизводителя в июле—сентябре выросла до £5,9 млрд, однако расходы на реструктуризацию составили £530 млн, сообщает The Guardian.

Сокращение персонала

В JLR заявили, что подавляющее большинство сокращений планируют провести за счет добровольных увольнений. Компания уже подтвердила 3 000 таких увольнений, а большинство затронутых сотрудников покинут работу в конце ноября.

Без учета расходов на реструктуризацию JLR получила небольшую операционную прибыль. В то же время на финансовый результат повлияло падение продаж в Китае и на Ближнем Востоке.

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Торговые барьеры

Генеральный директор JLR П. Б. Баладжи заявил, что Великобритания и Европейский союз должны отказаться от планов по введению новых торговых барьеров после Brexit на фоне конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей.

Автопроизводители лоббируют отсрочку введения с 1 января правил происхождения товаров. Эти правила грозят 10-процентными пошлинами на электромобили в торговле между Великобританией и ЕС, если в автомобилях используются аккумуляторы из Азии. ЕС также рассматривает правила «произведено в Европе», которые могут лишить автомобили британского производства доступа к субсидиям.

JLR начала производство электрических Land Rover с флагманского Range Rover, который выпускают в Солихалле в регионе Уэст-Мидлендс. Компания также планирует электрические версии Range Rover Sport, Defender и Defender Sport.

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