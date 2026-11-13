На севере Буркина-Фасо, вблизи границы с Мали, усилились бои между связанной с «Аль-Каидой» группировкой «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM) и аффилированным с ИГИЛ «Исламским государством в провинции Сахель» (ISSP). С начала сентября обе группы соперничают за контроль над территориями и влияние в приграничных районах, сообщает Al Jazeera.

Заявления о больших потерях

Одно из первых крупных столкновений произошло в начале сентября возле Качама у границы с Мали. ISSP заявило, что убило более 200 бойцов JNIM, захватило свыше 30 человек, а также оружие и мотоциклы. Эти данные независимо не подтверждены. Аналитик мониторинговой группы ACLED Хени Нсайбия отметил, что в случае подтверждения заявленное число погибших сделает этот бой самым смертоносным столкновением между двумя группировками.

9 октября столкновения обострились в районе Ганадаури в северной провинции Удалан. Издание ИГИЛ Al-Naba позднее заявило о гибели более 400 бойцов JNIM. JNIM публично не комментировало эти утверждения, а независимой оценки числа жертв нет. 1 ноября ISSP опубликовало фотографии, которые назвало доказательством своей победы. Региональное медиа i-Sahel насчитало на снимках не менее 120 тел, однако не смогло установить, были ли эти люди участниками заявленного боя.

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Кризис безопасности в регионе

Соперничество JNIM и ISSP продолжается с 2019 года. По данным ACLED, с тех пор между ними произошло около 320 вооруженных столкновений, в которых погибли более 2 200 бойцов. В то же время JNIM продолжает получать преимущество в борьбе с правительственными силами Буркина-Фасо. В мартовском обзоре за 2026 год ACLED зафиксировала более 30 атак JNIM в ходе февральской кампании против военных и поддерживаемых государством Добровольцев по защите родины. По данным мониторинговой группы, в этих атаках погибли более 120 военнослужащих, лесных охранников и членов ополчения.

По оценкам ООН, в 2026 году гуманитарная помощь потребуется около 4,5 млн человек в Буркина-Фасо. Последняя сводная официальная оценка внутреннего перемещения, опубликованная в марте 2023 года, составляла примерно 2,1 млн человек. ACLED также зафиксировала распространение противостояния между JNIM и ISSP на регионы Тиллабери и Доссо в Нигере и штат Кебби в Нигерии.

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