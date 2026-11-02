Johannesburg Water предложила сократить потребление воды на 15% — TimesLIVE

В Йоханнесбурге, ЮАР, коммунальная компания Johannesburg Water предложила ужесточить ограничения на использование воды первого уровня, чтобы сократить текущий спрос примерно на 15%. Город переживает острый водный кризис: высокий спрос и чрезмерное потребление не позволяют резервуарам и водонапорным башням восстановить запасы, что приводит к низкому давлению, перебоям в водоснабжении и длительным отключениям, сообщает TimesLIVE.

Какие районы затронул кризис

Технические команды перенастраивают сеть и точечно ограничивают подачу воды, чтобы сбалансировать доступные ресурсы и стабилизировать распределение. Проблемы затронули систему Commando, в которую входят Кросби, Брикстон и Херстхилл; Central с Парктауном, Береа, Йовиллом и Линксфилдом; а также Sandton, охватывающую Брайанстон, Иллово и Морнингсайд. Перебои также наблюдаются в частях Мидранда, Рандбурга—Рудепорта, Совето и южных районов города.

По словам представительницы Johannesburg Water Номбусо Шабалалы, больше всего от снижения уровня воды в резервуарах и башнях пострадают районы, расположенные на возвышенностях.

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Предлагаемые ограничения

Среди предложенных мер — запрет на полив с 6:00 до 18:00, обязательное использование распылительных насадок на шлангах, запрет мыть водой твердые покрытия и увлажнять песок для строительных работ. Город также предложил прекратить полив парков и общественных пространств. Подрядчиков Johannesburg Roads Agency и Johannesburg Water могут обязать использовать очищенные сточные воды, а не питьевую воду, при строительстве дорог и работах по гидродинамической очистке.

Если после введения этих мер спрос продолжит расти, Johannesburg Water рассмотрит ограничения второго уровня. Советник Демократического альянса Ральф Битткау заявил, что ограничения являются следствием неспособности властей обеспечить достаточный доступ к воде, а также утверждал, что Johannesburg Water теряет 49,8% воды из-за незаконных подключений, обхода счетчиков и технических потерь. Региональное отделение Африканского национального конгресса поставило под сомнение решение Rand Water ограничить оптовые поставки воды в Йоханнесбург и призвало компанию публично объяснить процесс принятия этого решения.

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