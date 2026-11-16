Сингапурский банк DBS и JPMorgan соединили свои блокчейн-сети депозитов, позволив одобренным клиентам круглосуточно переводить токенизированные доллары США между Сингапуром и Соединенными Штатами, в том числе в выходные. Об этом сообщает CoinDesk.

Новое соединение объединяет сервис DBS Token Services с Kinexys by J.P. Morgan — блокчейн-подразделением JPMorgan для платежей. Обе системы работают в закрытых блокчейн-сетях, доступ к которым имеют только одобренные банки и клиенты.

Речь не о криптовалюте

Переводы осуществляются в форме токенизированных депозитов — цифровой записи об обычном банковском депозите в долларах. Такие средства не являются новой криптовалютой: банк фиксирует баланс клиента в своей блокчейн-сети как цифровой токен, что позволяет проводить операции вне обычного графика традиционных платежных систем.

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Для координации расчетов банки используют сеть Partior, которую они помогали основать. Инициатива также связана с проектом BLOOM, который возглавляет Денежно-кредитное управление Сингапура. DBS и JPMorgan совместно руководят в этом проекте рабочей группой по вопросам взаимодействия различных систем цифровых денег.

Ограничения для традиционных счетов

Переводы в сети Kinexys доступны круглосуточно в течение всего года. В то же время операции между традиционными банковскими счетами и блокчейн-счетами JPMorgan недоступны каждую субботу в течение трех часов — с 15:00 до 18:00 по восточному времени США. В сообщении отмечается, что банк разрабатывает решение для устранения этого ограничения.

Платежная компания Ant International планирует использовать новое соединение для управления средствами между своими структурами в Сингапуре и США. По данным Money20/20 и FXC Intelligence, объем исходящих трансграничных платежей в Азии может вырасти с 13,5 трлн долларов в 2025 году до 24 трлн долларов в 2033 году.

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