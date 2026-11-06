Мировой рынок сырой нефти вновь движется к избыточному предложению из-за сокращения спроса, вызванного высокими ценами. Как сообщает OilPrice, аналитики Goldman Sachs и JPMorgan считают, что опасения дефицита нефти ослабевают, тогда как опасения по поводу профицита растут.

Оценка JPMorgan

В JPMorgan заявили, что в сентябре мировой нефтяной рынок вернулся к профициту в 1,1 млн баррелей в сутки. В октябре, по оценке банка, избыток предложения вырос до 1,4 млн баррелей в сутки — почти до среднего прошлогоднего показателя в 1,3 млн баррелей в сутки.

Goldman Sachs в то же время считал рынок сбалансированным в сентябре и октябре на фоне сообщений о возобновлении экспорта нефти из Персидского залива. Банк также сообщил, что в течение последних двух месяцев не выявил глобального сокращения запасов нефти, хотя в предыдущие месяцы запасы уменьшались.

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Потоки через Ормузский пролив

По данным аналитической компании Vortexa, объем потоков нефти через Ормузский пролив, включая конденсат, составлял около 14 млн баррелей в сутки. Это соответствует 86% довоенного уровня. В то же время аналитик Vortexa Джордж Моррис отметил, что в октябре морской экспорт нефти с Ближнего Востока несколько снизился по сравнению с недавними максимумами из-за повышенных рисков в Ормузском проливе.

Оценка МЭА

Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете оценило потерю мирового спроса на нефть в этом году в 2,6 млн баррелей в сутки. Агентство также оценило восстановление предложения в сентябре на уровне 2,5 млн баррелей в сутки, но предупредило, что в годовом выражении предложение сократится на 5,8 млн баррелей в сутки — до 100,7 млн баррелей в сутки.

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