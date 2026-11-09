Японская железнодорожная компания JR East тестирует на станции Синдзюку в Токио автономного робота для сбора мусора. Устройство, разработанное калифорнийской компанией Cartken, начали испытывать в зале станции 8 сентября. Робот оснащен 40-литровым контейнером и призван снизить нагрузку на персонал, обслуживающий мусорные баки на крупных вокзалах, сообщает The Japan Times.

Робот для многолюдного вокзала

Робот ориентируется с помощью датчиков и загруженной карты местности, а операторы могут дистанционно контролировать его и управлять им. Датчики также отслеживают заполнение контейнера: устройство должно остановиться до того, как он переполнится.

По словам представительницы JR East Рины Митомо, для работы в многолюдных местах маршруты необходимо планировать так, чтобы робот не двигался навстречу основному потоку пассажиров. Во время теста также выяснилось, что небольшая скорость позволяет сократить безопасную дистанцию, на которой машина автоматически тормозит перед людьми, и двигаться более плавно.

На нынешнем этапе робот относительно легко передвигается по станции вне часов пик. JR East еще не завершила оценку восприятия пассажирами, однако в компании назвали первые отзывы более позитивными, чем ожидалось. В перспективе перевозчик рассматривает использование таких роботов для сообщений о движении поездов, навигации по станции, демонстрации рекламы и продажи товаров.

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Дефицит общественных мусорных баков

Нехватка общественных мусорных баков является одним из заметных неудобств для посетителей Японии. В исследовании Японского туристического агентства, проведенном с ноября 2025 года по январь 2026 года среди 4 110 иностранцев, покидавших страну, на эту проблему пожаловались 17,2% опрошенных.

Мусорные баки во многих общественных местах начали убирать после зариновой атаки в токийском метро в 1995 году и последующих мер безопасности. Tokyo Metro, в частности, демонтировала контейнеры на всех своих станциях в январе 2022 года, сославшись на риски для безопасности. Власти также называли среди причин переполнение урн, незаконный сброс бытовых отходов и расходы на обслуживание.

Одним из технологических решений стали солнечные умные мусорные баки SmaGO, которые автоматически прессуют отходы каждые пять минут и, по данным дистрибьютора Forcetec, имеют примерно в пять раз большую вместимость, чем обычные урны. В Японии работает около 650 таких устройств примерно в 80 локациях; 118 из них установлены в Tokyo Dome.

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