Имеющий долги южнокорейский вещатель JTBC планирует в январе выбрать предпочтительного претендента на приобретение компании. Об этом Korea Herald сообщает со ссылкой на официальное объявление о планируемой продаже.

Открытый конкурс

Продажа будет проведена через открытый конкурентный отбор с привлечением внешнего капитала. Консультантом сделки выступает аудиторская компания EY Hanyoung. Потенциальные претенденты могут подать письма о намерениях в течение следующих четырех недель.

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В JTBC заявили, что будут проводить процесс прозрачно и справедливо, в соответствии с действующим законодательством и процедурами суда по вопросам реабилитации. Вещатель рассчитывает, что слияние или поглощение поможет создать стабильную основу для развития и усилить конкурентоспособность контента и телеканалов.

Судебная реабилитация

Объявление о продаже появилось примерно через два месяца после того, как в конце августа Суд по делам о банкротстве Сеула одобрил ходатайство JTBC о начале процедуры реабилитации. Это дало компании возможность реструктурировать долги под судебным надзором.

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