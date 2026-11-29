Немецкий боксер Агит Кабайел 28 ноября в Дюссельдорфе, Германия, сохранил титул чемпиона мира WBC в тяжелом весе, одержав победу над албанцем Нельсоном Хисой после остановки боя во втором раунде. Поединок состоялся на арене Merkur Spiel Arena.

Травма во втором раунде

Как сообщает Channel NewsAsia, 42-летний Хиса до этого не потерпел ни одного поражения в 25 профессиональных боях. Во втором раунде он скривился от боли из-за предполагаемой травмы локтя. Боксер пытался продолжить поединок, однако его угол выбросил полотенце, когда Кабайел прижал соперника к канатам и наносил удары.

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Первая защита титула

Для 34-летнего Кабайела это была первая защита пояса после того, как украинский боксер Александр Усик в июне отказался от титула WBC вместе с другими своими поясами. Бой провели в День независимости Албании на арене вместимостью 60 тысяч зрителей.

Перед поединком десять раз прозвучал колокол в честь ирландского боксера Ли Ривза, который в этом месяце умер в возрасте 31 года после тяжелых травм, полученных во время боя в августе. Кабайел стал первым немецким чемпионом мира в тяжелом весе со времен Макса Шмелинга в 1932 году.

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