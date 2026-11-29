Кабинет безопасности Израиля одобрил ввод в Газу Международных стабилизационных сил (ISF), сообщает Jerusalem Post.

Задачи сил

Определенной миссией ISF должно стать разоружение ХАМАС. В издании отметили, что международные силы должны войти в Газу именно для выполнения этой задачи.

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Условия восстановления

Кабинет безопасности подчеркнул, что восстановление Газы не может начаться, пока ХАМАС не будет разоружен, а сама Газа не будет демилитаризована. В Jerusalem Post назвали эту историю развивающейся.

В подписи к фото в материале говорится, что военнослужащий США открывает вход в LSA Endurance — логистический пункт поддержки и развертывания ISF. Объект, действующий под руководством Совета мира, расположен недалеко от границы с Газой в районе Керем-Шалом на юге Израиля; фото датировано 10 августа 2026 года.

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