Кабинет министров Индии 11 ноября одобрил создание в Нью-Дели мегамузея Yuge Yugeen Bharat, посвященного истории и цивилизации страны. Правительство Индии оценивает стоимость проекта примерно в $340 млн, сообщает Asharq Al-Awsat.

Музей в бывших правительственных зданиях

Название Yuge Yugeen Bharat примерно переводится как «Индия сквозь века» и отсылает к Бхарату, древнему санскритскому названию страны. Музей разместят в зданиях Северного и Южного блоков — бывших офисах государственной службы, спроектированных в 1920-х годах британскими архитекторами Эдвином Лаченсом и Гербертом Бейкером.

По заявлению правительства, проектируемая площадь комплекса составит примерно 178 509 квадратных метров. Кабинет Индии заявил, что после сравнения с крупными международными музеями Yuge Yugeen Bharat будет иметь крупнейшую в мире выставочную площадь.

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Открытие первой галереи

Первую галерею планируют открыть для посетителей в конце 2027 года, а завершить весь проект — в 2030–2031 финансовом году. Для потенциальной экспозиции уже определили около 1,8 млн предметов из национальных и государственных музеев, археологических коллекций и частных собраний.

Правительство Индии назвало будущее учреждение национальной публичной культурной институцией, которая должна создать возможности для обучения, исследований и культурного взаимодействия. Проект рассчитан на прием до 10 млн посетителей ежегодно.

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