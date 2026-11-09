В Тринидаде и Тобаго Кабинет министров может в ближайшие дни рассмотреть предложения по возобновлению работы нефтеперерабатывающего завода Pointe-à-Pierre на побережье залива Пария. Об этом 6 ноября заявил министр энергетики Рудал Мунилай, сообщает The Rio Times.

Рассмотрение плана и конкурс для инвесторов

По словам министра, правительство завершает подготовку документации и юридических процедур. До конца 2026 года власти рассчитывают объявить запрос на подачу предложений — формальную процедуру отбора компаний, заинтересованных в проекте.

Мунилай сообщил об интересе к возобновлению работы завода со стороны местных и международных структур. Государственная компания Guaracara Refining Company, которая владеет активами предприятия и отвечает за их техническое обслуживание, вместе с техническими специалистами заверила министра, что завод можно снова запустить.

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Срок возможного запуска

Министр заявил, что после привлечения необходимых инвестиций переработка нефти может возобновиться в течение трех-шести месяцев. Правительство Тринидада и Тобаго стремится вернуть страну на международный рынок нефтепереработки и поставлять бензин, дизельное и авиационное топливо странам Карибского сообщества CARICOM и на другие рынки.

Завод Pointe-à-Pierre прекратил переработку нефти в 2018 году во время реструктуризации государственной нефтяной компании Petrotrin. Тогда тысячи людей потеряли работу. Мунилай также назвал перспективными факторами рост добычи нефти в соседней Гайане и наличие региональных поставок сырья.

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