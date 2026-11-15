Кабо-Верде может впервые избрать женщину-президента — The Hindu

15 ноября в Кабо-Верде проходят президентские выборы, на которых бывший министр юстиции Жоана Роза соперничает с действующим президентом Жозе Марией Невешем, баллотирующимся на второй срок. Роза может стать первой женщиной, избранной президентом страны после обретения ею независимости от Португалии в 1975 году, сообщает The Hindu.

Шесть кандидатов и возможный второй тур

В выборах участвуют шесть кандидатов. Если ни один из них не получит более 50% голосов, второй тур назначат на 29 ноября. Жоану Розу поддерживает оппозиционное Движение за демократию. Она является первой женщиной-кандидатом на пост президента Кабо-Верде со времени обретения государством независимости.

Женщины уже занимали высокие должности в правительствах страны, однако в Кабо-Верде до сих пор не было ни женщины-премьер-министра, ни женщины-президента. В парламентской системе страны основные исполнительные полномочия принадлежат премьер-министру, тогда как президентский пост в основном носит представительский характер. В то же время избираемый прямым голосованием глава государства может налагать вето на законы.

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Противостояние политических сил

Невеш победил на предыдущих президентских выборах 2021 года, набрав около 52% голосов. В нынешней кампании он обещал заручиться межпартийной поддержкой для улучшения жилищных условий, здравоохранения и образования, создания рабочих мест и повышения зарплат.

Роза подчеркивает необходимость сохранить баланс власти. Африканская партия независимости Кабо-Верде, поддерживающая Невеша, в мае получила парламентское большинство, завершив десятилетнее правление Движения за демократию. Победа Розы означала бы, что президентский пост и правительство вновь окажутся в руках политических соперников.

Кабо-Верде — островное государство в Атлантическом океане у побережья Западной Африки с населением около полумиллиона человек. Почти 77 тысяч граждан страны за рубежом зарегистрированы для голосования, что составляет почти пятую часть всего электората.

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