В Японии бывший игрок национальной сборной Кадзуёси Миура в возрасте 59 лет стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в третьем дивизионе J.League. Нападающий вышел на замену в компенсированное время второго тайма домашнего матча «Фукусима Юнайтед» против «Эф Си Рюкю», который завершился победой хозяев со счётом 4:1.

Рекорд в 42-м сезоне

На момент выхода на поле Миуре было 59 лет, восемь месяцев и 12 дней. Он обновил собственный рекорд J.League в 42-м сезоне профессиональной карьеры, сообщает Channel NewsAsia.

Этот матч стал для Миуры первым в лиге с 2021 года. Тогда он один раз сыграл в высшем дивизионе Японии за клуб «Йокогама ФК», которому принадлежит его контракт.

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Предыдущие выступления

В прошлом сезоне нападающий провёл шесть матчей в сокращённом специальном турнире по формату разделённого сезона. Эти игры не классифицировались как официальные матчи лиги.

В июле Миура забил в Кубке императора, прервав почти четырёхлетнее ожидание гола в соревновательных матчах. Футболист, известный как «Король Кадзу», продолжает профессиональную карьеру уже пятое десятилетие.

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