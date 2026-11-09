Американский автогонщик Кайл Ларсон завоевал третий в карьере титул NASCAR Cup Series во время финальной гонки сезона в Хомстеде, штат Флорида, США. Как сообщает The Guardian, 34-летний пилот Hendrick Motorsports стал первым гонщиком, защитившим титул серии, после Джимми Джонсона в 2010 году.

Титул определился в первом сегменте

Ларсон подходил к 400-мильной финальной гонке на Homestead-Miami Speedway с преимуществом в 67 очков над Кристофером Беллом. Он получил одно очко за старт и еще семь — за четвертое место в первом сегменте. После того как Белл не выиграл этот сегмент, Ларсон математически гарантировал себе чемпионство.

Ларсон финишировал в гонке 12-м. После того как владелец команды Рик Хендрик предложил ему ехать у внешней стены трассы, гонщик повредил правую заднюю шину. Из-за этого он был вынужден заехать на пит-стоп вне обычной последовательности.

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Блейни выиграл финальную гонку

Победителем финала стал Райан Блейни из Team Penske. Он опередил Тайлера Реддика из 23XI Racing, когда до финиша оставалось чуть больше круга. Реддик занял второе место, третьим стал Уильям Байрон. Далее финишировали Кристофер Белл, Бабба Уоллес и Денни Хэмлин.

Ларсон стал 11-м гонщиком в истории NASCAR, завоевавшим три титула Cup Series. В клуб трехкратных или более чемпионов также входят Ричард Петти, Дейл Эрнхардт, Джимми Джонсон, Джефф Гордон, Тони Стюарт и Джоуи Логано. Для Hendrick Motorsports этот титул стал 16-м в Cup Series.

В плей-офф Ларсон прервал серию из 51 гонки без побед: он выиграл три из предыдущих девяти заездов и в восьми из них финишировал в первой десятке.

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