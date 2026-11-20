Администрация губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома предложила предоставить властям штата полномочия экстренно останавливать работу моделей искусственного интеллекта, которые представляют неминуемую угрозу катастрофического ущерба. Инициатива является частью рекомендаций по усилению надзора за крупными разработчиками передовых систем ИИ.

Стандарты и независимая проверка

Как сообщает Anadolu Agency, отчет под названием «AI Safety in 2026 and Beyond» был опубликован 16 ноября. Его подготовило California Government Operations Agency в консультации с California Office of Emergency Services и внешними экспертами.

Документ предлагает ввести обязательные стандарты безопасности, защищенности и прозрачности. Крупные разработчики передовых моделей ИИ должны были бы соблюдать базовые требования на протяжении всего процесса создания таких систем.

Лицензированные независимые организации по верификации должны будут преобразовывать эти стандарты в процедуры тестирования, проводить постоянные оценки, иметь достаточный доступ к моделям и передавать регуляторам штата неотредактированные выводы.

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Механизм немедленного вмешательства

Предлагаемый механизм позволял бы должностным лицам штата немедленно приказывать остановить модель, если имеются убедительные доказательства неминуемой катастрофической угрозы или серьезного риска утраты человеческого контроля. Такой приказ действовал бы немедленно до судебного рассмотрения, хотя разработчики могли бы его обжаловать и просить о временном судебном запрете.

Документ предусматривает применение наименее ограничительных мер, достаточных для устранения угрозы, и отмену приказа об остановке после исчезновения неминуемой опасности. После каждого такого приказа California Office of Emergency Services должно было бы провести расследование, определить извлеченные уроки и обновить руководства по безопасности.

Рекомендации не имеют юридически обязательной силы и требуют законодательного одобрения. В настоящее время Калифорния не имеет полномочий для немедленного отключения моделей ИИ по предложенной схеме.

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