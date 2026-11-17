В Брюсселе, Бельгия, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжает обсуждать возможный запрет на въезд для россиян, участвовавших в войне. По ее словам, данные о таких людях можно было бы получить довольно легко. Об этом сообщает Meduza.

Каллас пояснила, что в России существует бюрократическая система, которая хранит данные обо всех людях, участвовавших в войне. Она также отметила, что сейчас большая часть информации оцифрована.

Что сказала Каллас

Во время пресс-конференции Каллас подчеркнула, что не является эксперткой в технических деталях получения таких сведений. В то же время она сказала, что существуют способы получить данные, а специалисты, с которыми она общалась, считают это относительно несложным.

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Реакция Госдумы РФ

Председатель Государственной думы России — государства-агрессора — Вячеслав Володин заявил, что Каллас якобы публично объявила о намерении похитить персональные данные участников войны. Он утверждает, что ее действия якобы нарушают как минимум три статьи Уголовного кодекса России. По словам Володина, совокупное наказание по упомянутым им статьям может достигать около 20 лет лишения свободы.

Накануне ЕС расширил санкционный список против России, добавив нефтеперерабатывающие заводы, нефтехимические предприятия, другие компании и десятки банков. Под санкции также попали основательница Wildberries Татьяна Ким, Сергей — сын председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также основатель венчурного фонда Leta Capital Александр Чачава.

Каллас сообщила, что ЕС готовит 22-й пакет санкций. По данным источника, 21-й пакет санкций Евросоюз утвердил в июле 2026 года, а Каллас назвала его крупнейшим за четыре года.

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