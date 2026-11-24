Камера HiRISE на борту орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter зафиксировала в районе Дедалия-Планум на Марсе необычно упорядоченные изогнутые ряды светлых валунов. Узоры огибают кратеры и другие детали поверхности в высокогорной части вулканического региона Фарсида вблизи марсианского экватора, сообщает ScienceAlert.

Изогнутые линии на поверхности

Новые снимки HiRISE были получены в августе 2024 года. На участке размером примерно 5 на 15 километров видна сложная система плавно изогнутых линий. Покойный планетолог Геологической службы США Пол Гайсслер в октябре 2024 года описал их как длинные изогнутые ряды ярких валунов с промежутками от 5 до 10 метров, напоминающие отпечаток пальца.

По словам Гайсслера, подобные структуры до сих пор не наблюдались в других местах на Марсе, а ученые не знают, как образовался такой рельеф. В то же время орбитальные снимки, полученные в 2002 году, давали основания считать эту местность относительно однородной и без выраженного рельефа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Возможные объяснения

На Земле упорядоченные полосы, круги и многоугольники из камней могут возникать вследствие явления, известного как сортированный узорчатый грунт. В холодных условиях повторяющиеся циклы замерзания и оттаивания постепенно отделяют более крупные камни от более мелкого грунта.

Дедалия-Планум находится на высоте около 5 455 метров. Одно из возможных объяснений заключается в том, что там также могут происходить циклы замерзания и оттаивания, однако источник подчеркивает, что это нельзя считать установленным фактом.

Другая гипотеза связана с сейсмической активностью. Колебания грунта могут вызывать эффект бразильского ореха: более крупные частицы смещаются вверх, а более мелкие опускаются вниз. Однако пока неизвестно, могут ли марсотрясения сформировать настолько упорядоченные ряды и достаточна ли сейсмическая активность в Фарсиде для такого объяснения.

Читай нас в