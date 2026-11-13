Капитан тестовой сборной Австралии по крикету Пат Камминс на пресс-конференции в Сиднее отверг утверждения Усмана Хаваджи о якобы спланированной схеме порчи мяча наждачной бумагой во время тура в Южную Африку в 2018 году. Как сообщает The Guardian, пресс-конференция длилась 70 минут и была посвящена, среди прочего, утверждениям в книге Хаваджи Sabr.

Камминс заявил, что не знал о выносе наждачной бумаги на поле. По его словам, утверждения о том, что он и другие игроки были «архитекторами» схемы, являются «полной бессмыслицей». Он также подчеркнул, что не существовало общего плана применять незаконные методы или командных обсуждений, во время которых боулеры давали бы такие указания.

Спор из-за книги Хаваджи

Капитан назвал Хаваджу своим другом, однако раскритиковал его за, по его мнению, легкомысленное отношение к репутации людей и австралийского крикета. Камминс сказал, что события восьмилетней давности были травматичными для части участников, поэтому он разочарован тем, как эта тема была поднята в книге.

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В то же время он заявил, что не помнит разговоров или командной встречи, на которой Хаваджа призывал бы всех вместе взять ответственность за инцидент. Камминс добавил, что не планирует обращаться в суд, хотя на этой неделе ему сообщили, что некоторые утверждения из книги могут иметь клеветнический характер.

Культура команды и санкции

Камминс признал, что команда в 2018 году, по его мнению, имела менталитет победы любой ценой, а также проявляла высокомерие и грубость в отношении судей и соперников. Он сказал, что работал над искоренением этих черт на протяжении шести лет капитанства.

Относительно расследования Cricket Australia он отметил, что сама процедура была надлежащей, но наказания для причастных, по его личному мнению, оказались слишком суровыми. Камминс также отверг утверждение Хаваджи о том, что тому не дали капитанскую должность из-за цвета кожи и происхождения, заявив о необходимости доказательств для такого обвинения.

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