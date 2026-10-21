В Бразилии избирательная кампания сенатора Флавио Болсонару 20 октября подала в Высший избирательный суд (TSE) жалобу с требованием отменить кандидатуру президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2026 года. Кампания также просит суд срочно остановить рассылку правительственных сообщений в WhatsApp о социальных программах, сообщает The Rio Times.

Претензии к правительственным сообщениям

Представители Болсонару утверждают, что федеральное правительство использовало данные портала Gov.br, Национального института социального страхования (INSS) и налоговой службы для персонализированной рассылки сообщений. В них, в частности, говорилось о программе денежной помощи малообеспеченным семьям Bolsa Família и программе субсидируемых аптек Farmácia Popular.

По мнению кампании Болсонару, использование государственных данных для таких сообщений является злоупотреблением политической и экономической властью. В жалобе указано, что кандидаты от оппозиции не имеют доступа к подобным ресурсам. Кампания также считает, что рассылки нарушают избирательное законодательство, запрещающее институциональную рекламу государственных программ в течение трёх месяцев до голосования.

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Чего требуют в суде

Помимо прекращения новых сообщений, заявители просят изменить изображение профиля правительственного аккаунта GovBR в WhatsApp на нейтральное официальное обозначение. Они также требуют отменить кандидатуры Лулы и вице-президента Жералду Алкмина, который является его напарником на выборах.

В материалах жалобы упоминается государственный контракт, действующий с 2021 года до декабря 2026 года и предусматривающий примерно 170 млн уведомлений ежемесячно. Кампания оценивает его стоимость в 20,4 млн реалов в год. Эти данные и обвинения являются позицией заявителей, а не выводами суда. На момент публикации решения TSE не было, а правительство и кампания Лулы не предоставили ответа на утверждения.

Второй тур президентских выборов в Бразилии запланирован на 25 октября. В нём должны соперничать действующий президент Лула, кандидат Партии трудящихся, и Флавио Болсонару — кандидат Либеральной партии.

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