В Израиле кабинет безопасности поручил военным усилить подготовку к возможному нападению на Иран, сообщил в среду вечером израильский общественный вещатель KAN. Сообщение вещателя передало агентство Anadolu.

Указания для военных

По данным KAN, директивы кабинета безопасности могут привести к действиям израильских военных, способным вызвать войну. Так вещатель охарактеризовал возможные последствия этих указаний.

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Заявление Гади Айзенкота

По данным KAN, указания обнародовали после того, как лидер партии «Яшар» Гади Айзенкот выступил с заявлением. Он призвал премьер-министра переходного правительства Биньямина Нетаньяху не проводить военные операции, которые не являются необходимыми и могут подождать до формирования следующего правительства.

Последнее заседание израильского кабинета безопасности состоялось 5 октября — за несколько недель до выборов в Израиле, прошедших 27 октября, добавил KAN.

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