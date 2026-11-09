Международное исследование с участием 800 пациентов, госпитализированных с алкоголь-ассоциированным гепатитом, выявило связь активного употребления каннабиса с более высокой смертностью. По данным исследователей, среди активных потребителей каннабиса смертность была в 2,5 раза выше.

Данные 40 медицинских центров

Как сообщает News-Medical, исследователи наблюдали за пациентами в 40 медицинских центрах 13 стран. Об активном употреблении каннабиса сообщили 50 участников, или 6% выборки. Еще 45 человек сообщили об употреблении кокаина, а метамфетамин, опиоиды или другие наркотические вещества употребляли менее 2% участников.

Примерно через 80 дней после включения в исследование умерла четверть пациентов. Активное употребление каннабиса и кокаина чаще фиксировали среди людей с более тяжелым течением гепатита.

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Прогноз после корректировки данных

После учета тяжести поражения печени активное употребление веществ, прежде всего каннабиса, оставалось независимым предиктором смерти у пациентов с алкоголь-ассоциированным гепатитом.

Алкоголь-ассоциированный гепатит — это тяжелая форма поражения печени, вызванная употреблением алкоголя, которая может быстро привести к органной недостаточности и смерти. Согласно приведенным в материале данным, почти половина людей с тяжелой формой этого заболевания умирает в течение 90 дней. Авторы исследования рекомендуют включать оценку и лечение употребления веществ в клиническую помощь таким пациентам.

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