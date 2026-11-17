Премьер-министр Канады Марк Карни и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в китайском Шэньчжэне договорились расширить двустороннюю торговлю благодаря взаимному смягчению тарифов и новым коммерческим соглашениям. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Пекин предоставит тарифные послабления для канадского экспорта примерно на 400 млн канадских долларов, или 279,7 млн долларов США. В перечень входит замороженная свинина на 116 млн канадских долларов, а также рыба и морепродукты на 285 млн канадских долларов. По данным канадской стороны, с января был восстановлен доступ к торговле почти на 7,5 млрд канадских долларов.

Уступки Канады в отношении металлов

В ответ Оттава продлит на два года действующие освобождения от тарифов на отдельные китайские изделия из стали и алюминия, срок действия которых истекал в конце 2026 года. Также Канада распространит такие освобождения еще на 32 тарифные позиции для стальной и алюминиевой продукции, которой не хватает на внутреннем рынке.

Карни заявил, что Канада и Китай «перекалибровали свои отношения в интересах граждан обеих стран». По его словам, договоренности должны упростить поездки, учебу и ведение бизнеса между странами.

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Рейсы, электронная коммерция и образовательные программы

Канадский премьер также объявил о совокупном финансировании на 8,85 млн канадских долларов для экологического сотрудничества и студенческих стипендий в Китае. Он объявил 2027 год Годом электронной коммерции Канады и Китая и сообщил о торговой миссии в 2027 году.

Air Canada планирует открыть рейсы между Ванкувером и Гуанчжоу в мае 2027 года, а китайские авиакомпании увеличат число рейсов в Канаду. Лидеры также приветствовали соглашения в сфере искусства и культуры на сумму более 15 млн канадских долларов, создание совета руководителей компаний и запуск университетской программы двойных дипломов.

Углубление сотрудничества происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который после январского визита Карни в Пекин угрожал немедленно ввести 100-процентную пошлину на все канадские товары. Трамп также заявил в Truth Social, что канадский премьер якобы стремится превратить Канаду в перевалочный пункт китайского экспорта.

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