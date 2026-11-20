Канада присвоила предложенному нефтепроводу Pacific Link, который должен соединить Альберту с тихоокеанским побережьем, статус проекта национального значения. По данным OilPrice, инициатива является частью плана Оттавы по диверсификации экспорта энергоносителей и наращиванию поставок азиатским и европейским покупателям.

Проект, ранее называвшийся West Coast Oil Pipeline, предусматривает строительство трубопровода длиной до 1250 км от Альберты до глубоководного терминала недалеко от Дельты в Британской Колумбии. Его потенциальная пропускная способность составит до 1 млн баррелей нефти в сутки. Ожидается, что маршрут будет преимущественно проходить вдоль коридора Trans Mountain.

Финансирование и участие общин

Власти Альберты оценивают стоимость Pacific Link в 35,2–43,7 млрд канадских долларов. Федеральное правительство Канады и провинция Альберта должны владеть проектом на паритетных началах, а управлять его разработкой должна Trans Mountain Corporation. Коренным общинам предложат не менее 10% участия в проекте через федеральные и провинциальные кредитные гарантии.

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Компания Pembina Pipeline Corporation присоединилась как частный инвестор с 10-процентной экономической долей на этапе строительства. Премьер Альберты Даниэль Смит в марте заявляла, что инвесторы из Азии и Ближнего Востока, включая суверенные фонды, готовы приобрести от 15% до 30% долей в новом трубопроводе к западному побережью.

Новые рынки для нефти и газа

Соединенные Штаты остаются главным покупателем канадских энергоресурсов: на них приходилось 90,8% канадского экспорта углеводородов по объему. В 2024 году Канада поставляла в США 3,9 млн баррелей нефти в сутки, что равнялось 63,4% общего американского импорта сырой нефти.

Оттава также стремится увеличить экспорт сжиженного природного газа на другие рынки. Немецкая государственная компания Uniper в июле заключила соглашение о закупке до 2 млн тонн СПГ в год в течение до 20 лет начиная с 2032 года с будущего терминала Ksi Lisims LNG в Британской Колумбии. Кроме того, правительство Канады выделило 200 млн канадских долларов на три года для расширения завода Woodfibre LNG возле Сквомиша — его мощность должна вырасти почти на четверть, до 2,6 млн тонн в год.

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