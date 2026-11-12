Правительство Канады заявило, что российских хоккеистов не допустят к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в декабре в Эдмонтоне и Ред-Дире, провинция Альберта. Ограничения будут применяться и к спортсменам, уже имеющим действующие канадские визы, сообщает Global News.

Индивидуальная проверка спортсменов

В заявлении государственного секретаря Канады по спорту Адама ван Кувердена отмечается, что канадское ведомство по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства будет индивидуально оценивать российских и белорусских спортсменов и должностных лиц и принимать меры, чтобы не допустить их въезда для участия в турнире.

Некоторые российские игроки с действующими визами выступают в Канадской хоккейной лиге, объединяющей три ведущие юниорские хоккейные лиги страны. Россиян и белорусов не допускали к ее импортному драфту в 2022–2024 годах, однако позднее им вновь разрешили участвовать. По данным лиги, на драфте этого года выбрали 32 российских хоккеиста из 114 игроков.

Состав участников турнира

Заявление канадских властей появилось после решения Спортивного арбитражного суда в прошлом месяце, согласно которому Международная федерация хоккея должна восстановить Россию в международном хоккее. Федерация хоккея Норвегии заявила, что IIHF сообщила ей о включении России в турнир вместо Норвегии.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время IIHF официально не объявляла об изменении состава участников, а на ее сайте Норвегия по-прежнему указана среди 10 команд. Федерации хоккея Финляндии, Швеции, Чехии и Норвегии заявляли, что их сборные откажутся играть против российских хоккеистов. Турнир стартует 26 декабря.

Позиция Канады

Россия — государство-агрессор — и Беларусь отстранены от международных хоккейных соревнований после полномасштабного вторжения РФ в Украину при содействии Беларуси в 2022 году. Премьер-министр Канады Марк Карни на прошлой неделе заявил, что российские и белорусские спортсмены не могут выступать в Канаде от имени своих стран, пока продолжается война.

Ранее канадская позиция предусматривала возможность участия отдельных спортсменов в нейтральном статусе. Ван Куверден уточнил, что это касается индивидуальных атлетов, а не команд. Правительство Канады заявило, что не будет менять эту позицию, пока Россия продолжает войну против Украины с участием Беларуси.

Читай нас в