Канада планирует начать переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о договоре об экстрадиции и договоре о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Об этом объявили после встречи премьер-министра Канады Марка Карни с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халидом бин Мухаммедом бин Заидом в Оттаве, сообщает Global News Canada.

Во время визита стороны также подписали соглашение о свободной торговле. В то же время правозащитные организации предостерегли Оттаву от углубления связей с ОАЭ из-за ситуации с правами человека в стране.

Позиция канадского правительства

Представитель Министерства юстиции Канады Кваме Бонсу заявил, что укрепление международного партнерства для расследования, преследования и предотвращения тяжких преступлений важно для безопасности канадцев. По его словам, договор об экстрадиции может помочь привлечь к ответственности людей, которых обвиняют или осудили за отмывание денег, наркоторговлю или киберпреступления.

Бонсу отметил, что ОАЭ развивают сотрудничество по вопросам экстрадиции и взаимной правовой помощи с Великобританией, Ирландией, Бельгией, Францией, Италией, Швецией и Нидерландами. Договор о взаимной правовой помощи, по его словам, должен облегчить обмен доказательствами и другие формы правовой помощи в ходе уголовных расследований и судебных преследований.

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Согласно канадскому законодательству, для экстрадиции деяние должно быть преступлением как в Канаде, так и в государстве, направляющем запрос. Министр юстиции Канады может отказать в выдаче человека, в частности если сочтет это несправедливым или чрезмерно обременительным, а также если деяние карается смертью в запрашивающем государстве.

Предостережения правозащитников

Представительница организации Inter Pares Амани Халфан назвала ситуацию с незаконными и произвольными задержаниями в ОАЭ ужасающей. Она упомянула дело суданского правозащитника Мохаммеда Фарука Салмана Махмуда, который, по ее словам, более полутора лет находился в тюрьме ОАЭ без предъявления обвинений. Amnesty International сообщала, что его освободили 22 августа.

Генеральный секретарь канадского отделения Amnesty International Кетти Нивьябанди заявила, что организация документировала в ОАЭ массовые судебные процессы, не соответствовавшие стандартам справедливого суда, произвольные задержания и насильственные исчезновения. Она призвала канадские власти действовать с особой осторожностью и не заключать соглашение без доказательств и полной уверенности в соблюдении прав человека.

Ранее 17 общественных организаций в открытом письме предостерегали Канаду от более тесных связей с ОАЭ, утверждая, что страна способствует продолжению войны в Судане. Абу-Даби отрицает обвинения в поддержке суданской группировки, которую обвиняют в геноциде. ОАЭ также заявили о намерении инвестировать в Канаду около 70 млрд долларов, а канцелярия премьер-министра сообщила о значительном прогрессе в выполнении этого обязательства.

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