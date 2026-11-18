Премьер-министр Канады Марк Карни на саммите руководителей компаний Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне, Китай, заявил о намерении страны вчетверо увеличить экспорт сжиженного природного газа в Азию до конца десятилетия. Он представил Канаду как поставщика энергоресурсов и критически важных минералов, стремящегося диверсифицировать торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Торговля с Китаем и странами Азии

Как сообщает Anadolu Agency, Карни также обратил внимание на дипломатическую перезагрузку отношений с Пекином, который является вторым крупнейшим торговым партнёром Канады. По его словам, Оттава и Китай недавно продлили тарифные льготы, восстанавливающие доступ к рынку для более чем 90% канадской торговли, на которую распространялись ограничения.

Страны также возобновили валютный своп между центральными банками. Карни заявил, что этот механизм должен уменьшить зависимость от ограниченного числа валют или отдельных платёжных каналов.

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Канадский премьер назвал страну тихоокеанским государством и сообщил о планах удвоить беспошлинный доступ к потребительским рынкам по сравнению с нынешними 1,5 млрд человек. Он упомянул завершённые переговоры о свободной торговле с партнёрами в Юго-Восточной Азии, а также продолжающиеся переговоры с Таиландом и Индией.

Минералы и энергетические проекты

По словам Карни, за последний год Канада заключила более 50 соглашений по критически важным минералам с более чем 15 странами. Как он утверждает, это позволило привлечь 20 млрд канадских долларов инвестиций, или около 14 млрд долларов США.

Карни отметил, что с июня в Азию уже отправили более 11 млн тонн сжиженного природного газа. Он также сообщил о продвижении трубопровода Pacific Link и намерении стимулировать 1 трлн канадских долларов внутренних инвестиций в течение пяти лет.

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