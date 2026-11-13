В Канаде федеральное правительство пригрозило автопроизводителю Stellantis судебным иском из-за запланированной продажи простаивающего сборочного завода в Брамптоне, провинция Онтарио. Министр промышленности Мелани Жоли заявила, что правительство направило компании официальное уведомление о невыполнении обязательств и дало ей 30 дней на ответ по выдвинутым претензиям.

По словам Жоли, если Stellantis не урегулирует вопрос в этот срок, правительство обратится в суд. Как сообщает CNBC, канадские власти считают, что компания нарушила договорные обязательства перед федеральным правительством и работниками предприятия в Брамптоне.

Претензии правительства

Причиной спора стало соглашение Stellantis о продаже завода производителю бронированных автомобилей Roshel. В понедельник компания сообщила, что согласилась продать предприятие, не раскрыв сумму сделки. Жоли заявила, что из-за этого шага Stellantis может нести обязательства на сотни миллионов долларов.

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Премьер-министр Канады Марк Карни назвал ситуацию на заводе в Брамптоне неприемлемой и предательством работников. Представитель Stellantis не был сразу доступен для комментария CNBC по поводу заявлений правительства.

Изменение производственных планов

Stellantis ранее отменила планы по производству Jeep Compass на предприятии в Брамптоне и перенесла будущий выпуск модели на завод в Иллинойсе. Спор разворачивается на фоне торгового спора между Канадой и США, а также американских пошлин на автомобили и других рыночных факторов.

Генеральный директор Stellantis Canada Тревор Лонгли, по данным CBC News, заявил, что компания вернет 24 млн долларов федеральных субсидий. Это значительно меньше суммы, которую, по оценке канадского правительства, должна выплатить компания. Stellantis также сообщила о готовности вести переговоры с профсоюзом Unifor для урегулирования ситуации работников, которых он представляет.

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