Канада пообещала предоставить до 560 млн канадских долларов, или $392,5 млн, в течение четырех лет фонду Tropical Forests Forever Facility, возглавляемому Бразилией. Об этом премьер-министр Канады Марк Карни объявил в Маниле на Филиппинах во время встречи с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщает Asharq Al-Awsat.

Вклад Канады

Канадское правительство заявило, что финансирование должно помочь фонду достичь целевых показателей по сбору средств, необходимых для начала его работы. Власти также рассчитывают, что вклад Канады будет способствовать привлечению дальнейших государственных и частных инвестиций.

Это обязательство является частью более широкого обещания Канады предоставить развивающимся странам более 13 млрд канадских долларов международного климатического финансирования к 2031 году.

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Планы фонда

Tropical Forests Forever Facility был запущен на климатическом саммите COP30 в Бразилии в прошлом году. Фонд намерен вырасти до $125 млрд, при этом около $100 млрд планируется привлечь через инвестиции частного сектора.

Во время переговоров Карни и Лула также обсудили сотрудничество в торговле, сфере критически важных минералов, энергетике и обороне.

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