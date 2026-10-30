Канада обнародовала стратегию национальной безопасности, сосредоточенную на защите суверенитета страны. Это первый такой документ, представленный Оттавой с 2004 года, сообщает Breaking Defense.

Суверенитет и отношения с США

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что мир всё больше определяется спорными границами, авторитарной агрессией и острыми глобальными угрозами. По его словам, прежнее убеждение в том, что географическое положение Канады, связи с другими странами и основанный на правилах международный порядок могут заменить собственные возможности государства по защите, больше не является жизнеспособным.

Стратегия предусматривает кооперативные отношения с США, основанные на трезвой оценке ситуации, а также развитие инновационной канадской экономики. Её представили на фоне напряжённых торговых переговоров Канады с Соединёнными Штатами.

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Инвестиции в экономику и оборону

Карни сообщил о намерении укреплять экономику долгосрочными внутренними инвестициями и развивать торговые связи, которые будут усиливать стратегические возможности страны. Он также заявил, что Канада сосредоточит дипломатические усилия на практическом сотрудничестве и партнёрствах, а также будет восстанавливать, перевооружать и вновь инвестировать в Канадские вооружённые силы.

Канада стремится диверсифицировать экономические связи и связи в сфере безопасности в мире, в том числе с новыми партнёрами на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах.

Поставки F-35

Менее чем за неделю до объявления стратегии Канада получила первые два истребителя F-35. В марте 2025 года Оттава приостановила первоначальные планы приобрести 88 таких самолётов из-за торговых споров и заявлений президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к Соединённым Штатам. В настоящее время Канада приобрела 16 F-35.

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