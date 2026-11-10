Канада продлила до 30 июня 2028 года действие части льгот по пошлинам в отношении американских товаров, введенных в ответ на американские тарифы, и расширила перечень импорта из США, на который они распространяются. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление министра финансов Франсуа-Филиппа Шампаня.

Расширение перечня товаров

Так называемое горизонтальное освобождение от пошлин продлили на один год. Теперь оно также распространяется на нестальные товары, используемые в горнодобывающей отрасли, разработке карьеров и добыче нефти и газа, а также на все товары для учреждений публичного образования, включая те, которые действуют по мандату организаций коренных народов.

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Поддержка компаний

По словам Шампаня, изменения призваны поддержать канадские предприятия и работников, пострадавших от американских тарифов, и одновременно поощрить использование товаров канадского производства там, где это возможно.

Правительство Канады заявило, что будет постепенно исключать из программы товары, которые можно стабильно закупать у канадских поставщиков. Министерство финансов также будет предоставлять адресные льготы компаниям, которым в исключительных обстоятельствах необходимо продолжать закупки в США, в частности из-за дефицита товаров в Канаде или действующих контрактных обязательств.

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