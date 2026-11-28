В Канаде Global Affairs Canada вызвало российского посла в Оттаве, чтобы выразить осуждение ракетных ударов государства-агрессора России по Польше. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Позиция Канады

В публикации в социальной сети X канадское внешнеполитическое ведомство назвало удары очередным примером безрассудной агрессии России. Там заявили, что такие действия повышают риск непреднамеренной эскалации.

Канада также подчеркнула, что поддерживает союзников и полностью привержена защите территории НАТО и поддержке Украины.

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Обломки ракет

Польские прокуроры заявили, что идентифицировали обломки трех российских крылатых ракет Х-101, вошедших в воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину.

Обломки обнаружили в Новом Липовце в Люблинском воеводстве, а также в Руднике и Молодичах в Подкарпатском воеводстве. Согласно предварительным выводам прокуратуры, все три ракеты были изготовлены в Дубне Московской области государства-агрессора России в октябре или ноябре.

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