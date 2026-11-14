Системы управления воздушным движением в Канаде работают в штатном режиме, несмотря на общенациональную приостановку вылетов в США, заявил министр транспорта Стивен Маккиннон. Канада также предложила Федеральному авиационному управлению США полную помощь в связи со сбоями.

Возможные перебои для пассажиров

Маккиннон сообщил, что Оттава знает об ограничениях, затронувших несколько американских аэропортов, и следит за ситуацией. По его словам, канадские системы работают нормально, однако поездки в США могут быть нарушены из-за приостановки вылетов.

Об этом сообщает Anadolu Agency. Министр отметил, что правительство Канады поддерживает связь с NAV CANADA — национальным поставщиком аэронавигационных услуг.

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Меры в канадских аэропортах

NAV CANADA ввела в канадских аэропортах меры по управлению воздушным движением, чтобы безопасно регулировать его интенсивность. Правительство Канады поддерживает связь с этой службой.

По словам Маккиннона, Канада готова поддерживать американских коллег по мере развития ситуации. Помощь, предложенная Федеральному авиационному управлению США, предусматривает, в частности, возможность при необходимости принимать самолеты, направляющиеся в Соединенные Штаты. Министр также заверил канадцев в нормальной работе систем управления воздушным движением страны.

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