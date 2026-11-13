Канадская ультрамарафонка Стефани Кейс стала первой женщиной, завершившей 100-мильный забег Antarctic Ice Ultra в Антарктиде. 43-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 17 часов 31 минуту 39 секунд и заняла второе место в общем зачете, сообщает NDTV.

38 кругов маршрута

Соревнование прошло в оазисе Ширмахера на Земле Королевы Мод в Восточной Антарктиде. Участникам предстояло преодолеть 38 кругов длиной 4,2 километра каждый, справляясь с сильным ветром и температурой до минус 35 градусов Цельсия.

Старт провели в час ночи воскресенья из-за суровых погодных условий. Кейс сказала, что в таких условиях забег был испытанием не только выносливости, но и выживания: организм тратил много энергии на согревание. По ее словам, бегунам также нужно было поддерживать темп и не допускать сильного потоотделения, поскольку влага могла быстро охладить тело.

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До финиша добрались четверо

В этом году 100-мильную дистанцию начали восемь спортсменов, но завершить ее смогли только четверо. Среди трех женщин, вышедших на старт, Кейс была единственной, кто добрался до финиша. Ранее 100-мильный Antarctic Ice Ultra преодолевали только мужчины.

Спортсменка также рассказала о сложностях с посещением туалета из-за правил биобезопасности, которые запрещают оставлять что-либо в Антарктиде. По ее словам, даже снятие перчаток на пять секунд могло создать риск обморожения рук. После финиша Кейс заявила, что почувствовала облегчение и сильные эмоции.

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