Исследователи Университета Британской Колумбии в Канаде выявили ранее не описанную наследственную форму рака предстательной железы, связанную с мутациями гена CDK12. Она встречается крайне редко, однако может вызывать агрессивное течение заболевания в относительно молодом возрасте. О результатах исследования, опубликованного в журнале Cancer Discovery, сообщает ScienceDaily.

Пять случаев среди более чем 4 500 пациентов

Ученые проанализировали генетические данные более 4 500 человек с агрессивным раком предстательной железы и нашли пятерых неродственных мужчин с наследственными мутациями CDK12. У всех пятерых на момент постановки диагноза рак уже был метастатическим — то есть распространился за пределы предстательной железы. Возраст пациентов составлял от 44 до 62 лет.

Ранее считалось, что вредные изменения CDK12 возникают непосредственно в опухолевых клетках, а не передаются по наследству. Чтобы проверить роль унаследованных мутаций, команда исследовала опухоли пациентов и выявила характерный молекулярный след генетических повреждений, связанный с утратой функции этого гена. По оценке авторов, это свидетельствует о прямом вкладе мутаций в развитие рака.

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Ген могут добавить в тесты

По данным исследователей, наследственные мутации CDK12 выявили примерно у одного из тысячи пациентов с агрессивным раком предстательной железы. Несмотря на столь низкую частоту, ученые предполагают, что в мире могут быть сотни семей с этой генетической особенностью.

Команда рекомендует включить CDK12 в стандартные панели генетического тестирования на наследственную предрасположенность к раку предстательной железы. Технологии для выявления таких мутаций уже существуют, поэтому это потенциально может помочь выявлять родственников с повышенным риском и обеспечивать им более тщательное медицинское наблюдение до распространения болезни.

Исследование также дало основания предположить возможную связь наследственных мутаций CDK12 с раком яичников. У нескольких мужчин с мутацией были родственники с таким диагнозом, а у одного человека с раком яичников и наследственной мутацией CDK12 в опухоли выявили аналогичный генетический след. Авторы подчеркивают, что для определения уровня этого риска необходимы дальнейшие исследования.

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