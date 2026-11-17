Канадский астронавт Джереми Хансен описал возвращение экипажа миссии Artemis II на Землю после девяти дней в космосе. Капсула Orion приводнилась в Тихом океане 10 апреля 2026 года после полета, во время которого четверо астронавтов удалились от Земли более чем на 400 тысяч километров. О своих ощущениях Хансен рассказал в книге Earthrise: Inside Artemis II, the Groundbreaking Human Mission into Deep Space, отрывок из которой опубликовал Live Science.

Вход в атмосферу

По словам Хансена, за полчаса до приводнения центр управления полетом выполнил 19-секундный маневр с использованием малых двигателей капсулы. Он должен был сделать траекторию входа в атмосферу несколько более пологой и увеличить расстояние между Orion и отделившимся европейским сервисным модулем.

Капсула вошла в атмосферу в 19:53 со скоростью более 10 километров в секунду. Хансен рассказал, что за считаные секунды за иллюминаторами образовалась плазма, а ее свечение менялось от красного до яркого сине-зеленого. Во время спуска двигатели Orion работали почти непрерывно для стабилизации аппарата, а перегрузка достигла почти четырех земных g.

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Связь и парашюты

Астронавт отметил, что от температуры свыше 2500 градусов Цельсия снаружи его отделяли лишь сантиметры теплозащитного экрана и алюминиевой конструкции. Из-за ярких вспышек света в кабине капсулы Integrity он опустил солнцезащитный визор шлема.

Примерно через шесть минут пламя вокруг аппарата прекратилось, а экипаж восстановил связь с центром управления полетом. Через три минуты после этого на высоте 7100 метров сработали малые парашюты, которые высвободили тормозные парашюты. Через минуту, на высоте около 1500 метров, тормозные парашюты отделились, после чего началась следующая фаза спуска.

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