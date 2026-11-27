Канадский производитель автобусов Prevost, принадлежащий Volvo Group, представил свой первый аккумуляторный междугородний автобус H3-45 Electric. Модель получила батарею Volvo общей ёмкостью 540 кВт·ч, силовую установку мощностью 450 кВт, или 600 л. с., а также разъёмы CCS1 и MCS для зарядки. Об этом сообщает Electrek.

Батарея и запас хода

H3-45 является флагманской моделью Prevost и одним из распространённых междугородних автобусов в Северной Америке. Электрическая версия имеет шесть аккумуляторных модулей Volvo Cube2 на 600-вольтовой архитектуре. Из общих 540 кВт·ч для использования в течение срока службы батареи доступны 459 кВт·ч.

Prevost заявляет запас хода до 250 миль, или 400 км. В то же время в технических данных компания указывает типичное потребление энергии до 2,25 кВт·ч на милю. По расчёту Electrek, при таком показателе доступного заряда хватит примерно на 204 мили, или около 328 км. Для достижения заявленных 400 км автобус должен потреблять в среднем около 1,84 кВт·ч на милю.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Зарядка CCS1 и MCS

Автобус оснащён двумя электромоторами, восьмиступенчатой автоматизированной механической коробкой передач и масляным ретардером. Prevost также заявляет эффективность электромоторов на уровне 97% в рабочем диапазоне и возможность регулировать рекуперативное торможение во время спусков.

На станции CCS1 мощностью до 350 кВт зарядка батареи с 20% до 80% должна занимать примерно 55 минут. Использование Megawatt Charging System сокращает это время ориентировочно до 35 минут. Разъём разместили так, чтобы автобус мог заряжаться на сквозных площадках для грузовиков.

H3-45 Electric может перевозить до 52 пассажиров. Среди опций предусмотрены камеры кругового обзора, зимний пакет и дизельный обогреватель для холодной погоды. Пилотные испытания модели планируют начать в начале 2027 года, а производственные поставки — примерно в середине августа 2027 года.

Читай нас в