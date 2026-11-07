В Канаде туристы переориентируются на более дорогие направления для зимнего отдыха после того, как авиакомпании на неопределенный срок приостановили рейсы на Кубу. Как сообщает Global News Canada, причиной стал серьезный дефицит топлива на острове после введенной США нефтяной блокады.

Спрос переходит на другие направления

Турагент Flight Centre Canada Эшли Гарольд рассказала, что путешественники все чаще бронируют поездки в Мексику, Доминиканскую Республику, Арубу, Барбадос и Ямайку. Часть канадцев также рассматривает круизы по Карибскому морю, туры в Коста-Рику или Перу, а также зимние путешествия внутри Канады.

По ее словам, отсутствие доступных пакетных предложений на Кубу побуждает клиентов бронировать отпуск заранее, чтобы иметь более широкий выбор и лучшие цены. До пандемии Кубу ежегодно посещали более миллиона канадцев, однако в 2025 году этот показатель снизился примерно до 700 тысяч. Statistics Canada зафиксировала 127 тысяч визитов канадцев на Кубу в первом квартале 2026 года.

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Отдых стал дороже

Канада по-прежнему рекомендует своим гражданам воздерживаться от необязательных поездок на Кубу из-за нехватки лекарств, продовольствия и топлива. После приостановки рейсов и ухода крупных гостиничных сетей из страны туристическая отрасль Кубы получила дополнительный удар.

Президент турагентства Durham Travel Джон Вуд заявил, что продажи поездок на Кубу в его компании сократились с более чем 389 тысяч долларов в 2025 году до 24 тысяч долларов по состоянию на момент заявления в 2026 году. В то же время продажи туров в Доминиканскую Республику выросли примерно с 1 млн долларов в 2025 году до почти 1,3 млн долларов в 2026 году.

По данным Flight Centre Canada, семидневный пакет в четырехзвездочном курорте в Варадеро с вылетом из Торонто в прошлый праздничный сезон стоил менее 1 400 долларов на человека. Аналогичные предложения в Мексику, Доминиканскую Республику или Ямайку в этом году стоят около 1 800 долларов.

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