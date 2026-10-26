В Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху и начальник Генерального штаба Эяль Замир поспорили из-за предложенной военной операции, которая может привести к столкновению с Ираном накануне парламентских выборов 27 октября. Об этом со ссылкой на израильский Channel 12 сообщает Anadolu Agency.

Запрос на юридическое разрешение

По данным Channel 12, Замир попросил провести подробное обсуждение и предоставить подписанное юридическое разрешение от политического руководства перед выполнением полученных указаний. Характер запланированной операции телеканал не раскрыл.

По информации вещателя, военные опасаются, что политическое руководство может использовать напряженность вокруг Ирана для электоральной выгоды перед голосованием. Источник в сфере безопасности предупредил, что операция способна быстро перерасти в противостояние с Ираном и привести к просчету в особенно чувствительный период.

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Заявления Нетаньяху и реакция оппозиции

Позже в интервью Channel 14 Нетаньяху отрицал конфликт с Замиром, заявив, что конфронтации нет. Политические чиновники также отвергли утверждения об использовании иранского вопроса в избирательных целях.

В том же интервью премьер-министр заявил, что поручил разведывательной службе «Моссад» и военным работать над свержением правительства Ирана. Channel 12 не установил, связана ли нераскрытая операция с этими указаниями. Нетаньяху также заявил о возобновлении Ираном ядерной программы и назвал выборы вопросом выживания Израиля. Ранее он опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва над Тель-Авивом, а лидеры оппозиции Гади Айзенкот и Яир Голан обвинили его в распространении страха и паники перед голосованием.

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