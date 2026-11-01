В Австралии кандидат партии One Nation в Мельбурне Мэтью Коллинз снял свою кандидатуру накануне выборов в штате Виктория. Он извинился за свои прежние публикации в социальных сетях, которые партия назвала оскорбительными и неприемлемыми.

Отставка кандидата

Как сообщает ABC News Australia, о публикациях Коллинза стало известно за четыре недели до голосования. По данным издания, в них, как сообщалось, содержались высказывания сексуального характера и антимусульманская риторика.

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Представитель One Nation заявил, что партия приняла отказ Коллинза от кандидатуры и не одобряет его комментарии. Сам Коллинз в заявлении, распространенном через партию, попросил прощения за неприемлемые высказывания. Он сказал, что эти комментарии не отражают того, кем он является сейчас, и что он глубоко сожалеет о них.

Замена перед голосованием

Выборы в штате Виктория должны состояться 28 ноября. В One Nation заявили, что пока слишком рано говорить о том, кто заменит Коллинза в качестве кандидата партии в Мельбурне.

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