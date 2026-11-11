Кандидат партии One Nation в избирательном округе Гринвейл в Мельбурне, Австралия, Крис Мур извинился за серию оскорбительных постов, опубликованных в Facebook в период с 2010 по 2012 год. Как сообщает The Guardian, One Nation Victoria не отозвала его кандидатуру в парламент штата Виктория.

Оскорбительные публикации

По данным издания, в старых постах Мур использовал уничижительные выражения в отношении австралийцев индийского происхождения, лесбиянок и беженцев. Он также распространил изображение женщины и ребенка в бурках рядом с мусорными мешками, сопроводив его насмешливой подписью.

Кроме того, кандидат публиковал оскорбительные сообщения о представителях индийской общины и гомофобный комментарий о сотруднике на своем рабочем месте. Отдельно он распространил изображение Джулии Гиллард с вульгарной и унизительной подписью.

В заявлении для Guardian Australia Мур назвал эти публикации необдуманными постами, которыми делился в молодости среди близких друзей. По его словам, они не отражают того, кем он является сейчас, а в настоящее время он сосредоточен на представлении интересов избирателей Гринвейла в парламенте штата Виктория.

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Другие отозванные кандидаты

Гринвейл расположен на северо-западе Мельбурна. Округ представляет Айван Уолтерс, парламентский секретарь по вопросам мультикультурализма. Здесь проживает значительная мусульманская и западноазиатская община; округ также имеет одну из самых высоких долей жителей, родившихся на Ближнем Востоке, и самую низкую долю людей без религиозной принадлежности.

Лейбористская партия удерживает округ с преимуществом в 7,1%, хотя на предыдущих выборах ее поддержка снизилась почти на 15% при двухпартийном подсчете голосов. Ранее One Nation Victoria отозвала кандидатуру Франко Гуардиани в округе Престон после подтверждения его постов с восхвалением Адольфа Гитлера и антиисламскими утверждениями. Партия также отказалась от кандидатуры Мэттью Коллинза в округе Мельбурн из-за удаленных комментариев о сексуальном согласии и порнографических шуток.

Кандидаты One Nation в штате Виктория должны предоставлять личные аккаунты в соцсетях для проверки и проходить собеседование с комиссией из трех человек, в которую входят лидер партии в штате Уоррен Пикеринг и два партийных должностных лица.

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