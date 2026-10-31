В Лагосе, Нигерия, кандидат от Конгресса всех прогрессивных сил (APC) на должность губернатора штата Обафеми Хамзат представил 100-пунктный предвыборный манифест. В случае избрания он пообещал в течение первых 100 дней инициировать создание агентства по защите детей и питанию, фонда благосостояния штата и офиса по предоставлению государственных услуг, сообщает Premium Times Nigeria.

Презентация программы под названием «Обещание Лагоса» состоялась 30 октября 2026 года в Центре культуры и творческих искусств Воле Шойинки в районе Иганму. По словам Хамзата, 87 обещаний относятся к полномочиям правительства штата, тогда как для выполнения еще 13 потребуются консультации с федеральными властями, другими учреждениями и судами.

Планы на первые 100 дней

Кандидат заявил, что внесет в Законодательное собрание штата законопроект о создании агентства по защите детей и питанию. По его замыслу, оно должно обеспечить, чтобы каждый ребенок младше 18 лет учился в школе или осваивал профессию и получал достаточное питание.

Хамзат также пообещал указом создать офис по предоставлению государственных услуг, который возглавит губернатор. Офис должен публиковать базовые показатели для оценки выполнения обязательств администрации. Фонд благосостояния штата, по словам кандидата, будет иметь независимый совет и публиковать финансовую отчетность, чтобы сохранять ресурсы для будущих поколений.

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Отдельно он пообещал ввести стандарты обслуживания в государственных учреждениях: получение жалоб должно подтверждаться в течение 48 часов, ответы на них должны предоставляться в течение семи дней, а проблемы — решаться за 30 дней.

Медицина, транспорт и окружающая среда

В сфере здравоохранения Хамзат пообещал увеличить количество центров материнства и детства с шести до 15, завершить текущие больничные проекты и построить две новые больницы общего профиля в Огомбо и Ибеджу-Лекки. Он также заявил о намерении модернизировать 100 учреждений первичной медицинской помощи и нанять больше врачей, медсестер и акушерок.

Среди транспортных обещаний — продление Blue Line до Ококомаико, соединение Blue Line и Red Line на станции National Theatre, развитие паромных маршрутов и введение единого билета для автомобильного, железнодорожного и водного транспорта. Кандидат также пообещал углубить еще 140 километров водных путей и приобрести 75 судов.

В сфере окружающей среды Хамзат поставил цель обеспечить 95-процентный охват сбором отходов за счет улучшения работы частных операторов. Он также пообещал завершить перегрузочные станции в Олусосуне и Солоусе III в Алимошо, создать предприятие по переработке отходов и завершить проект производства энергии из мусора в Агбове.

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