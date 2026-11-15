В тайваньском Гаосюне кандидаты на пост мэра Лай Жуй-лун от Демократической прогрессивной партии и Ко Чжи-ен от Гоминьдана поспорили об экономическом развитии города, бюджетном финансировании и личных обвинениях на презентации программ Центральной избирательной комиссии, сообщает Taipei Times.

Аэропорт и технологии

Лай заявил, что в случае избрания построит новый морской аэропорт, который сможет работать ночью. По его словам, действующий международный аэропорт Гаосюна имеет ночной запрет на полеты из-за шума.

Кандидат также выступил за дальнейшее сотрудничество с производителями полупроводников, открывшими в городе шесть фабрик передовых чипов. Он сказал, что Гаосюн должен стать важной частью глобальных технологических цепочек поставок.

Лай предлагает привлекать инвестиции в центры обработки данных для искусственного интеллекта и реализовать план городской администрации ДПП на 13,2 млрд новых тайваньских долларов, или около 402 млн долларов США, для подготовки кадров в сфере ИИ. Среди других его предложений — улучшение автомагистралей и метрополитена, а также субсидии для молодежи, будущих родителей и пожилых людей.

Предложения Ко Чжи-ен

Ко Чжи-ен заявила, что сосредоточится на укреплении экономики и более равномерном развитии районов города. Она пообещала в течение первого месяца после избрания создать Офис равномерного развития, который будет поддерживать агротуризм в восточной части Гаосюна, холодовые цепи для рыбной промышленности и прибрежную культуру на западе.

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Ко поддержала развитие отрасли ИИ, однако предостерегла от чрезмерной концентрации на этом секторе, поскольку его прибыль, по ее словам, не обязательно получает общество. Она также предложила создать фонд для субсидирования традиционного производства, внедрить план воздушного и метрополитенского транспорта для промышленности, предоставить семьям ваучеры на 48 часов ухода за детьми в год и построить 100 парков.

Взаимные обвинения

Лай заявил, что Ко как депутат от Гоминьдана голосовала против расширения центрального финансирования Гаосюна во время рассмотрения поправок к закону о распределении государственных доходов и расходов. Он также раскритиковал ее идею перенести мэрию на территорию бывшего 205-го арсенала.

Ко в ответ заявила о якобы ненадлежащих связях Лая с лоббистами. Она также упомянула скандал с незаконным сбросом отходов в районе Мейно и, по ее словам, опасное освоение земель в рамках проекта солнечной электростанции в районе Дашу.

В презентации также участвовали кандидатка Партии судебной реформы Чжан Цзин и независимые кандидаты Ван Чжао-мин и Хун Фан-лун.

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