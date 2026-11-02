В Йоханнесбурге, ЮАР, кандидат от Партии свободы Инката (IFP) на должность мэра Млунгиси Мабасо предложил восстановить внутренние ремонтные службы города, усилить работу полиции и улучшить сбор платежей по муниципальным счетам. Об этом он рассказал в интервью Daily Maverick.

Мабасо живет в Йоханнесбурге два десятилетия и 10 лет работает в городском совете. Он дважды занимал должность члена комитета мэра по вопросам жилищного строительства и считает, что опыт работы в городской администрации позволит ему быстрее приступить к работе в случае избрания.

Ремонт инфраструктуры и финансы

Ключевое предложение кандидата — развивать собственные коммунальные ремонтные бригады, которые будут ремонтировать водопроводы, краны и устранять перебои в предоставлении услуг без существенной зависимости от внешних подрядчиков. Мабасо предлагает нанимать и обучать для этого молодежь.

В первые 100 дней на должности он намерен запустить план экономического восстановления Йоханнесбурга, начать набор дополнительных сотрудников городской полиции, устанавливать больше систем видеонаблюдения и создать группы для противодействия преступности, проблемам в туристическом секторе и миграции без надлежащих документов.

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Также кандидат хочет ускорить формализацию неформальных поселений. По его оценке, ежегодно можно было бы формализовать от 60 до 70 таких поселений, одновременно продолжая реконструкцию общежитий и жилищные программы.

Заявления о миграции и операциях в центре города

Мабасо утверждает, что у города есть средства, но он недостаточно эффективно их собирает. Он заявил, что более 190 тыс. муниципальных счетов не содержат контактных данных, из-за чего их не выставляют надлежащим образом.

Миграция без надлежащих документов является одной из центральных тем его программы. Мабасо связывает людей без надлежащих документов с незаконными подключениями к электросети, нагрузкой на городские службы и преступностью, однако не привел доказательств в подтверждение более широких утверждений.

Как член комитета мэра он участвовал в операциях против мигрантов и предприятий в центре Йоханнесбурга. Некоторые из этих операций критиковали из-за их законности. В частности, юристы Института социально-экономических прав остановили попытку поквартирного поиска людей без документов в приюте Wemmer Shelter, поскольку, по их словам, у должностных лиц не было необходимого ордера или судебного решения.

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