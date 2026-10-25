В Тайбэе, Тайвань, кандидат в мэры от Демократической прогрессивной партии Пума Шень запустил онлайн-платформу «Остров политики в сердце». Команда кандидата представила на его сайте 14 основных направлений программы и 94 пункта политики в виде интерактивного виртуального острова, сообщает Taipei Times.

Программа Шеня

Руководительница кампании Шеня, депутат Розалия Ву, заявила, что команда переходит к этапу комплексного обзора уже объявленных предложений. По ее словам, кампания будет обобщать политики и адаптировать коммуникацию для разных районов Тайбэя, чтобы жители лучше понимали содержание инициатив.

С августа команда кандидата представляла предложения в сферах транспорта, образования и молодежной политики. Для распространения программы она также раздает информационный бюллетень Soon Daily на станциях метро. Ву сказала, что стратегия кампании основана на принципе приоритетности интересов горожан и муниципальных дел.

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Штаб действующего мэра

В то же время действующий мэр Тайбэя от Гоминьдана Чан Ваньань, стремящийся к переизбранию, планирует открыть свой избирательный штаб. На митинг пригласили спикера законодательного органа Хань Куо-юя, мэра Тайчжуна Лу Ши-янь и мэра Нового Тайбэя Хоу Юи.

Кампания Чана заявила, что на мероприятии представители соседних городов и уездов должны сформировать «Альянс тех, кто делает дела», сосредоточенный на профессиональном управлении и нуждах жителей. Избирательный штаб назвал среди достижений мэра открытие Taipei Dome, усилия по привлечению штаб-квартиры Nvidia в технологический парк Бэйтоу-Шилинь и работу над шестью линиями метро одновременно. Команда Чана также упомянула его предложения перенести аэропорт Суншань, создать парк искусственного интеллекта и продвигать городскую реновацию.

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