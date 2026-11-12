В Южной Корее кандидат на пост министра юстиции Ли Ён Чхоль отказался ответить, поручит ли он генеральному прокурору добиваться отзыва обвинений против президента Ли Чжэ Мёна, если специальный прокурор установит злоупотребления со стороны прокуратуры. Как сообщает Korea Herald, он заявил, что ответ на такой вопрос до начала расследования был бы преждевременным.

Дискуссия о возможном отзыве обвинений возобновилась из-за законопроекта о специальном прокуроре, который Национальное собрание приняло 6 ноября. Все пять уголовных процессов против Ли Чжэ Мёна были приостановлены после его вступления в должность президента в июне 2025 года. Администрация президента заявляла, что Кабинет министров рассмотрит законопроект 17 ноября.

Дела на стадии рассмотрения

Три из пяти дел президента остаются на стадии суда первой инстанции. В одном из них объединены обвинения в предполагаемом содействии частным застройщикам в районах Тэджан-дон, Вирё и Пэкхён-дон города Соннам, а также обвинения во взяточничестве, связанные с пожертвованиями футбольному клубу Seongnam FC.

Два других дела касаются предполагаемого ненадлежащего использования корпоративной кредитной карты провинции Кёнги и утверждений, что Ли Чжэ Мён, возглавляя провинцию, организовал выплату главой компании Ssangbangwool 8 млн долларов Северной Корее на сельскохозяйственный проект и запланированный визит.

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Статья 255 Уголовно-процессуального кодекса Южной Кореи позволяет прокуратуре отозвать обвинения до вынесения решения судом первой инстанции. В то же время вопрос о том, может ли министр юстиции использовать свои полномочия для такого шага, остается спорным: в индивидуальных делах он может давать указания только генеральному прокурору.

Критика со стороны оппозиции

Главная оппозиционная партия «Сила народа» призвала Ли Ён Чхоля объяснить свою позицию. Представительница партии Чхве Бо Юн указала на его давние связи с президентом: они работали в одной юридической фирме, а кандидат также входил в переходную команду Ли Чжэ Мёна в Соннаме и впоследствии возглавил городское Агентство содействия промышленности Соннама.

Лидер партии Чан Дон Хёк также утверждал, что кандидат говорил о применении прокуратурой принудительных методов в деле об убийстве и поджоге. Команда Ли Ён Чхоля ответила, что его фирма указала его защитником по этому делу, однако он не играл в нем существенной роли.

Отдельно Ли Ён Чхоль был указан защитником по делу 2003 года о покушении на изнасилование, в котором суд прекратил производство. Он заявил, что не играл существенной роли в этой защите. Кандидат также сказал, что сожалеет о недостаточной проверке правил по делу о нарушении трудового законодательства: в 2015 году суд отложил наложение на него штрафа в размере 700 тыс. вон.

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